В России частично перестали работать WhatsApp и Telegram

В различных регионах России наблюдаются перебои с доступом к WhatsApp и Telegram. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей, появляющиеся в соцсетях, что зафиксировано сервисом «Детектор сбоев». Люди также жалуются на проблемы с мобильным интернетом в сетях Tele2 и других мобильных операторов.
Проблемы начались сразу после полуночи и до сих пор не устранены. Жалобы на недоступность мессенджеров и мобильного интернета поступают почти со всей территории России. По данным «Базы», замминистра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии связал сбой с «профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором».
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Вечером 23 января из центральной части России также поступали жалобы на работоспособность YouTube. Сервис либо вообще не работал, либо видео воспроизводились только с низким качеством, то есть трафик был сильно замедлен.