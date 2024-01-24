В России частично перестали работать WhatsApp и Telegram

Александр


В различных регионах России наблюдаются перебои с доступом к WhatsApp и Telegram. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей, появляющиеся в соцсетях, что зафиксировано сервисом «Детектор сбоев». Люди также жалуются на проблемы  с мобильным интернетом в сетях Tele2 и других мобильных операторов.



Проблемы начались сразу после  полуночи и до сих пор не устранены. Жалобы на недоступность мессенджеров и мобильного интернета поступают почти со всей территории России. По данным «Базы», замминистра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии связал сбой с «профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором».
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым


Вечером 23 января из центральной части России также поступали жалобы на работоспособность YouTube. Сервис либо вообще не работал, либо видео воспроизводились только с низким качеством, то есть трафик был сильно замедлен.
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
WhatsApp отказывается от многолетней традиции. Вы не узнаете мессенджер
WhatsApp получил крайне полезную функцию из Telegram, и теперь готовит еще одну
В WhatsApp теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Новая опция «Google Фото» позволит вам забыть о бардаке в фотографиях
Пять причин дождаться iPhone 16 Pro и даже не смотреть на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro
Установите iOS 17.1 и iOS 16.7.2 как можно скорее, и вот почему
Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+82
horizon tellurian
Без лишнего сарказма, победит действующий президент, поддержка огромная, Россия это не только то что внутри МКАДа. За пределами Моск., обл., тоже РФ, к тому же ТВ делает свое дело. Но и коней на переправе не меняют. Пока не закончится спец операция, верховный главнокомандующий должен быть ВВП...
Сегодня в 09:30
#
+30
Anatoly076 horizon
Согласен полностью! Да и потом я вообще не понимаю тех кто утверждает про какие-то нарисованные цифры и т.д. Сейчас семьи мобилизованных (личный интерес через членов их семей) за ВВП — это уже миллионы людей. Через действующих военнослужащих — там почти 2 млн людей — потому что всю эту войну необходимо будет обставить гарантиями, выплатами и льготами. Вся нефтянка, газовая, горнодобывающая отрасль — вся за президента, т.к. от его внешней политики зависит их «самочувствие» — это десятки миллионов человек. Автопром, авиастроительная корпорация, все кто задействованы в импортозамещении и т.д. — это еще 10-ки миллионов человек. Многодетные семьи — для них вообще за всю историю России столько никто никогда не делал. Так вот в поддержку ВВП на сегодняшний день под 100.000.000 млн. человек. Не удивлюсь если и цифры голосования будут под 75-85%.
Сегодня в 09:40
#
+89
Дедушка заподло tellurian
А ты не ходи и жди у моря погоды, а после выборов возмущайся , что все плохо!!!
48 минут назад
#
+44
Shypok
Митинги в башкирии ! Поэтому и отрубали ) остальные города попутно затронуло
Сегодня в 09:47
#
tellurian
+2821
tellurian
Роскомнадзор тестирует на Дальнем Востоке блокировку основных мессенджеров.
«На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором», – заявил замминистра инфокоммуникационных технологий республики Андрей Суслов.
Телеграм и WhatsApp в Хабаровском крае и Амурской области доступны только через VPN.
Сбои в работе мессенджеров фиксируются на всей территории Якутии. Это связано с работами Роскомнадзора.
На самом деле там митинг против убийства местного жителя приезжими.
«На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором», – заявил заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов.
Телеграм и WhatsApp в Якутии доступны только через VPN. Аналогичные сообщения о сбоях приходят и из Приморского края, Красноярского края, Краснодарского края, Московской, Иркутской, Амурской, Челябинской и Волгоградской областях, а также Башкирии, Татарстана и Сахалина.
час назад в 11:35
#
+62
Nikodimus73
Кремлеботы и сюда уже подтянулись..
34 минуты назад
#
Купить рекламу