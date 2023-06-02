+95
В России готовят альтернативу Telegram. Что она может?
Артем Фунтиков —
Альтернативный клиент для Telegram назвали «Тавро». Бета-версия обладает всеми базовыми возможностями Telegram и работает на операционной системе «Аврора».
Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на компанию F+tech, в состав которой входит «Авроид» — разработчик приложения.
В «Тавро» есть все базовые функции оригинального приложения. Среди них отмечаются списки чатов, возможность отправки сообщений и медиафайлов, поддержка эмодзи, ссылок и не только. Бета-версия не поддерживает GIF-анимации, не отмечаются пересланные сообщения, отсутствует поддержка аудио и видеосообщений, опросов, реакций и стикеров.
Разработчики заверяют, что финальная версия «Тавра» будет доступна пользователям вместе с ОС «Аврора» на устройствах любых производителей в виде бессрочной лицензии с возможностью получать обновления в течение трех лет.
Сейчас смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора» выпускают только три вендора: F+ tech, Yadro и «Аквариус».
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Хотели как лучше , получилось как всегда — „ шляпа ”
час назад в 11:35
Ответить#