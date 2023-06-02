В России готовят альтернативу Telegram. Что она может?

Артем
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Альтернативный клиент для Telegram назвали «Тавро». Бета-версия обладает всеми базовыми возможностями Telegram и работает на операционной системе «Аврора».

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на компанию F+tech, в состав которой входит «Авроид» — разработчик приложения.

В «Тавро» есть все базовые функции оригинального приложения. Среди них отмечаются списки чатов, возможность отправки сообщений и медиафайлов, поддержка эмодзи, ссылок и не только. Бета-версия не поддерживает GIF-анимации, не отмечаются пересланные сообщения, отсутствует поддержка аудио и видеосообщений, опросов, реакций и стикеров.

Разработчики заверяют, что финальная версия «Тавра» будет доступна пользователям вместе с ОС «Аврора» на устройствах любых производителей в виде бессрочной лицензии с возможностью получать обновления в течение трех лет.

Сейчас смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора» выпускают только три вендора: F+ tech, Yadro и «Аквариус».
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+95
migachevm
а зачем если есть наш скрепный мессенджер ТАМ-ТАМ? товарищу маойру мало его чтоли?
час назад в 11:32
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Эльдар Карагадаев
+7
Эльдар Карагадаев
Хотели как лучше , получилось как всегда — „ шляпа ”
час назад в 11:35
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