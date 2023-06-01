Apple оправдалась за вирусы на российских iPhone

Компания Apple прокомментировала обвинения в преднамеренном заражении вирусами своих устройств. Заявление распространяется в СМИ.
Согласно Reuters, компания Apple опубликовала официальное заявление относительно сегодняшних обвинений со стороны ФСБ и «Лаборатории Касперского». Российские эксперты по кибербезопасности сообщили, что их iPhone были заражены неизвестным трояном, который шпионил за владельцами в пользу разведки США.
«Apple никогда не работала с каким-либо правительством для установки бэкдора на какие-либо устройства Apple и никогда не будет», — Apple.
В марте сотрудникам администрации президента РФ было рекомендовано до конца месяца сменить iPhone на смартфоны другого бренда под управлением Android.
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