В России хотят полностью отменить «мобильное рабство»

Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) предложил Министерству экономического развития разрешить жителям России переносить номер мобильного телефона из одного региона в другой. Для этого потребуется переработать законодательство о связи.С 2013 года в России работает технология MNP (Mobile Number Portability), позволяющая переносить номер от одного оператора к другому, но она действует только в рамках одного региона. Желание сохранить номер при переезде в другой город или регион вполне объяснимо (тем более, когда человек пользуется этим номером несколько лет), но сейчас это сопряжено с дополнительными расходами, установленными тарифом. При этом с технической точки зрения открепление номера от одного региона и прикрепление к другому не составляет для операторов особых сложностей.Минэкономразвития получило заявку НИИР и готово рассмотреть предложения. Операторы выступают против этой инициативы, они считают, что новая норма приведёт к росту мошеннических звонков, создаст путаницу в тарификации, увеличит стоимость звонков и сообщений, а также потребует расходов из-за необходимости модернизации сетей связи и перенастройки программного обеспечения. В то же время часть операторов уже протестировали перенос номеров из одного региона в другой и отчитались, что эксперимент прошёл успешно.