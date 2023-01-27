В России хотят создать перечень запрещённых игр





Департамент информационных технологий правительства РФ подготовил документ, в котором изложены идеи по защите детей от тлетворного влияния компьютерных игр. В частности, предлагается создать два реестра — с разрешёнными и запрещёнными играми.



Аппарат правительства также предлагает разработать механизмы родительского контроля, которые позволят ограничивать детям доступ к играм со «взрослым» рейтингом. В настоящее время в России нет таких ограничений по возрасту, которые приняты в США и Европе (маркировка PEGI используется с 2003 года в 39 странах), но работа в этом направлении ведётся с декабря 2022 года.



Предложения вполне конкретизированы: в России может быть создан игровой каталог с системой идентификации и аутентификации. Играм в этом каталоге будет присвоен возрастной рейтинг, а родители смогут контролировать, чтобы их дети не запускали игры не по возрасту (например, те, что содержат насилие, сексуальный контент и матерные выражения).

