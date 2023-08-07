В России начали блокировать «серые» SIM-карты. Лишиться своего номера могут почти 7 млн абонентов

С начала августа Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают «Ведомости».По предварительным данным, мобильные операторы могут заблокировать до 7 млн «серых» SIM-карт. Как правило, такие номера обычно раздаются у метро без заключения договора или массово закупаются компаниями в корпоративных целях.После получения списка номеров оператор должен уведомить абонента в течение трёх дней. В течение 15 дней пользователь может внести актуальную информацию о себе на «Госуслугах», через приложение оператора или в салоне связи. Если он этого не сделает, то его номер заблокируют в соответствии с законом «О связи».Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков подтвердил, что операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».