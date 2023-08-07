В России начали блокировать «серые» SIM-карты. Лишиться своего номера могут почти 7 млн абонентов

Фархад
SIM

С начала августа Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать  номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают «Ведомости».

По предварительным данным, мобильные операторы могут заблокировать до 7 млн «серых» SIM-карт. Как правило, такие номера обычно раздаются у метро без заключения договора или массово закупаются компаниями в корпоративных целях.

После получения списка номеров оператор должен уведомить абонента в течение трёх дней. В течение 15 дней пользователь может внести актуальную информацию о себе на «Госуслугах», через приложение оператора или в салоне связи. Если он этого не сделает, то его номер заблокируют в соответствии с законом «О связи».

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков подтвердил, что операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+47
denisba
Телеграмм тоже сначала блокировали..
Сегодня в 12:54
#
Hello!
+622
Hello! denisba
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Сегодня в 13:03
#
kardigan
+3126
kardigan
Да скорей бы уже блокировать начали. Хотя бы поменьше будет этого мошеннического г.. хотя конечно эти найдут способы
Сегодня в 13:00
#
Pavel Nikiforov
+607
Pavel Nikiforov kardigan
а вы думаете мошенники с живых симок звонят?!
уж лет 10 как сервисы айпи-телефонии существуют, которые и используют колл-центры и те же мошенники.
плодить коллекцию симок и телефонов к ним — это совсем дно и не продуктивно. плюс при таком раскладе надо либо телефоны со сменой имей иметь, либо закупать тонны трубок, тк сами имей могут в чс попадать у операторов при частых жалобах.
а виртуальный пул стоит относительно не дорого и менять его никаких особых проблем нет.
а вот эта борьба с ветряными мельницами — всего лишь видимость работы ведомства, чтобы в конце года представить отчет правительству, как оно заблокировало круглую цифру дохлых симок XD
у нас же система распределения бюджета какая — если вы не освоите всю выделенную сумму, то на следующий год вам дадут денег меньше. поэтому все бюджетные организации изо всех сил стараются освоить все бабло. еще и дефицит покажут, что не хватило на все задумки.
Сегодня в 14:17
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+97
migachevm kardigan
я тоже за! впервые я поддержу инициативу от роскомнадзора)
Сегодня в 14:19
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+124
lokky
Туда и дорога
54 минуты назад
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