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В России начали блокировать «серые» SIM-карты. Лишиться своего номера могут почти 7 млн абонентов
Фархад Усманов —
С начала августа Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают «Ведомости».
По предварительным данным, мобильные операторы могут заблокировать до 7 млн «серых» SIM-карт. Как правило, такие номера обычно раздаются у метро без заключения договора или массово закупаются компаниями в корпоративных целях.
После получения списка номеров оператор должен уведомить абонента в течение трёх дней. В течение 15 дней пользователь может внести актуальную информацию о себе на «Госуслугах», через приложение оператора или в салоне связи. Если он этого не сделает, то его номер заблокируют в соответствии с законом «О связи».
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков подтвердил, что операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».
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Комментарии
а вы думаете мошенники с живых симок звонят?!
уж лет 10 как сервисы айпи-телефонии существуют, которые и используют колл-центры и те же мошенники.
плодить коллекцию симок и телефонов к ним — это совсем дно и не продуктивно. плюс при таком раскладе надо либо телефоны со сменой имей иметь, либо закупать тонны трубок, тк сами имей могут в чс попадать у операторов при частых жалобах.
а виртуальный пул стоит относительно не дорого и менять его никаких особых проблем нет.
а вот эта борьба с ветряными мельницами — всего лишь видимость работы ведомства, чтобы в конце года представить отчет правительству, как оно заблокировало круглую цифру дохлых симок XD
у нас же система распределения бюджета какая — если вы не освоите всю выделенную сумму, то на следующий год вам дадут денег меньше. поэтому все бюджетные организации изо всех сил стараются освоить все бабло. еще и дефицит покажут, что не хватило на все задумки.
уж лет 10 как сервисы айпи-телефонии существуют, которые и используют колл-центры и те же мошенники.
плодить коллекцию симок и телефонов к ним — это совсем дно и не продуктивно. плюс при таком раскладе надо либо телефоны со сменой имей иметь, либо закупать тонны трубок, тк сами имей могут в чс попадать у операторов при частых жалобах.
а виртуальный пул стоит относительно не дорого и менять его никаких особых проблем нет.
а вот эта борьба с ветряными мельницами — всего лишь видимость работы ведомства, чтобы в конце года представить отчет правительству, как оно заблокировало круглую цифру дохлых симок XD
у нас же система распределения бюджета какая — если вы не освоите всю выделенную сумму, то на следующий год вам дадут денег меньше. поэтому все бюджетные организации изо всех сил стараются освоить все бабло. еще и дефицит покажут, что не хватило на все задумки.
Сегодня в 14:17
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