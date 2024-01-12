В России начали массово отключать SIM-карты, оформленные с нарушениями

По данным «Ведомостей», Роскомнадзор выявил около 43 миллионов мобильных номеров телефонов, которые были оформлены с нарушением закона. Определить, какому лицу или организации они на самом деле принадлежат, невозможно, поскольку абоненты не предоставили оператору достоверные сведения о себе.
Проверке подвергся 351 миллион мобильных номеров, и оказалось, что приблизительно каждый девятый из них оформлен незаконно, а значит, подлежит блокировке со стороны операторов. Тем не менее Роскомнадзор не спешит с блокировкой, предоставляя абонентам возможность узаконить SIM-карты. К настоящему моменту заблокировано всего 600 тысяч SIM-карт, владельцы которых отказались предоставлять свои данные, проигнорировав предложение операторов пройти идентификацию личности.
На операторов возложена обязанность собрать со всех абонентов персональные данные. С этой целью они рассылают абонентам SMS-сообщения с предложением идентифицироваться через «Госуслуги» или личным визитом в салон, предъявив паспорт или другой документ для удостоверения личности. Абоненты, которые будут игнорировать такое предложение, рискуют лишиться телефонного номера и остаться без сотовой связи. Вернуть средства, которые хранятся на счёте, вряд ли получится, ведь оператор не сможет определить, кому они принадлежат.
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