Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов

Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма

Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности







Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку «модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Контракт на 14,7 миллиона рублей достался компании RCO, которая принадлежит «Рамблеру» (а тот в свою очередь контролируется «Сбером»).Возможности, на которые будет способен модуль:Транзакции в большинстве криптовалютных блокчейн-сетей по умолчанию общедоступны, хотя существуют и закрытые сети, поэтому для доступа к ним потребуются дополнительные ресурсы (или заключение соглашений с блокчейн-платформами). Росфинмониторинг заинтересован в анализе движения криптовалютных активов для составления статистики, деанонимизации лиц, извлекающих прибыль из этой операции, а также в выявлении отмывания преступных денег и финансирования террористической деятельности. Ключевой особенностью модуля для анализа криптовалютных операций станет выявление признаков и критериев транзакций, свидетельствующих о нарушении уголовного законодательства.