«Открытие традиционного розничного магазина в эпоху диджитализации может показаться необычным шагом. Однако, мы создаем не просто офлайн-магазин. Мы открываем центр компетенций Acer — единственное в своем роде место, где настолько широко и оперативно представлены все новинки и премиальные модели. Здесь вы сможете проконсультироваться у специалиста, протестировать оборудование, получить дополнительную услугу по установке ОС, антивируса и другого софта, оформить покупку сразу из ассортимента магазина или получить помощь при оформлении заказа онлайне. Фирменная площадка в одном из самых посещаемых торговых центров Москвы станет своеобразным центром притяжения для всех тех, кто следит за нашими новинками, которые можно будет увидеть и испытать в числе первых», — прокомментировал генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.







Компания Acer открыла первый в России свой первый монобрендовый офлайн-магазин. Проект реализовала группа компаний Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпоративными продажами и дистрибуцией товаров мировых брендов.Магазин Acer площадью 100 кв. м расположен на четвертом этаже столичного торгового центра «Авиапарк». Здесь представлена потребительская техника Acer, включая ПК, ноутбуки, моноблоки, дисплеи, проекторы и аксессуары. Установлены отдельные витрины для суббрендов ConceptD, Predator и других линеек устройств и даже киберспортивная капсула Predator Thronos Air. В магазине можно ознакомиться с новинками бренда, получить консультацию, протестировать технику и подобрать для себя гаджет. Действуют услуги по кредитованию и рассрочке на приобретение товара.Официальное открытие магазина состоится 22 мая. Гостей ждут развлекательная программа, конкурсы и подарки.