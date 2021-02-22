





Acer представила новую модель из линейки игровых устройств Predator. 32-дюймовый монитор XB323UGX предназначен для геймеров и киберспортсменов, которым важна каждая миллисекунда. Новинка отличается высокой производительностью, внушительной диагональю экрана и поддержкой современных игровых технологий. Также монитор оборудован эргономичной стойкой с возможностью настройки положения экрана под индивидуальные потребности пользователя, встроенными динамиками и хабом с четырьмя портами USB 3.0 для подключения внешних устройств.Дизайн Predator XB323UGX выдержан в фирменном стиле линейки — тонкие рамки Zero Frame вокруг экрана и острые углы треугольной стойки. Монитор поддерживает все необходимые настройки эргономики. Стойка Predator XB323UGX поддерживает возможность поднимать экран на высоту до 125 мм над столом, наклонять его вперёд и назад и поворачивать в стороны, чтобы собрать геймерскую систему с несколькими безрамочными мониторами.Монитор оборудован полным набором современных портов, включая 2 разъёма HDMI, разъём DisplayPort и вход для наушников. Последний особенно пригодится пользователю, если он решит отказаться от внешних колонок в пользу встроенных 2-ваттных динамиков.Матрица IPS с технологией Agile-Splendor обеспечивает новинке углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, чтобы картинка на экране не выцветала даже при взгляде под углом. В то же время поддержка Vesa Certified DisplayHDR 600 помогает увеличить максимальную яркость экрана до 600 нит. Цветопередача с 99-процентным охватом гаммы Adobe RGB обеспечивает насыщенность и естественность оттенков в играх и фильмах.Игровой монитор Predator XB323UGX уже появился в продаже на российском рынке по рекомендованной цене от 89 990 рублей.