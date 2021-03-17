Большинство ноутбуков ограничены условиями применения. Допустимая температура пользования классического лэптопа — от +10 до +35 °C, при иных значениях рекомендуется полностью отключать их и держать их как можно меньше в этих условиях. Иначе из строя выходят матрицы, аккумуляторы, повышается хрупкость мелких компонентов, вроде антенн и шлейфов. Корпуса их также хрупкие. Любое падение может привести к обращению в сервисный центр.
Но в ряде сценариев прочность и выносливость ноутбука необходима. Промышленные предприятия, склады, работа на открытом воздухе при морозе или во время песчаной бури — в этих случаях как никогда быть уверенным в надежности рабочего инструмента. Решение — «защищенные» ноутбуки. Один из таких — Acer ENDURO N7. Он предлагает дизайн дипломата и неубиваемый корпус.
Защищенный корпус
Все это добавлено для большей выносливости корпуса. Acer ENDURO N7 защищен по военному стандарту MIL-STD 810G. Диапазон рабочих температур этого ноутбука — от -21 до +60°C, притом что у среднестатистического он в разы уже — от +10 до 35 °C.
Прочность корпуса также значительно выше среднестатистического ноутбука. Он выдерживает падения с высоты до 1,22 м, притом что стандартное значение вдвое меньше — до 70 см. От воды и пыли ноутбук защищен по стандарту IP65. Он вынослив к водяным струям с низким напором в любом направлении.
Дизайн и эргономика
Корпус ноутбука выполнен так, чтобы он получил минимум урона при самых жестких воздействиях. Под рукояткой видна защелка. Она фиксирует экран в закрытом состоянии. Так, ноутбук не раскроется даже при падении, и дисплей останется в сохранности.
По углам размещены защитные бамперы, гарантирующие, что ноутбук переживет падения. Разъемы защищены резиновыми заглушками, чтобы обеспечить герметичность. Зазора между панелями нет, у воды, земли и песка не будет доступа к экрану.
Корпус выполнен из металла и специального ударопоглощающего пластика. На углах расположены усиленные прорезиненные бамперы. Винты, которыми они прикручены к корпусу, легкодоступны. Это позволяет легко заменить их в случае повреждения.
Экран
Производительность и автономность
В ноутбук стоит четырехъядерный процессор Intel Core i5 8-го поколения. Он обеспечивает стабильной работой в режиме многозадачности — ноутбук быстро обрабатывает данные, если на нем одновременно открыт браузер с Google Doc или онлайн-таблицей Excell и мессенджер с потоком сообщений.
Инженеры поработали над автономностью. В ноутбук стоят два аккумулятора — встроенный и с возможностью «горячей замены». Второй позволяет работать устройству до 10 часов без замены. Такая конструкция дает возможность использовать устройство в течение нескольких смен без необходимости выключения. Встроенная батарея имеет небольшую емкость и позволяет проработать 35-60 минут. Ее назначение – это обеспечение возможности горячей замены съемной батареи.
Клавиатура, течпад и разъемы
Клавиатура ноутбука идеально подходит для работы в экстремальных условиях. Ход клавиш глубокий, как у игровых ноутбуков. Это позволяет комфортно набирать текст даже в перчатках. В плане расположения клавиш она обычная. Отметить можно два момента — это наличие цифрового блока и раздельные клавиши стрелок.
Разъемы следующие: HDMI, четыре штуки USB Type-A, для SD-карт и два Ethernet (RJ-45) порта. Также тут есть слот для SSD-диска. Чтобы его вставить, нужно отвинтить два винтика и щелкнуть переключателем на нижней крышке. После этого можно заменить SSD. Внутри лэптопа есть место и для HDD.
Защита от взлома
Целостность хранимых данных не менее важна, чем корпус. Acer ENDURO N7 также предлагает повышенную защиту от утечки информации. Основных момента три:
- Acer Enduro Manageability Suite (AEMS). AEMS. Защищает устройство и ускоряет развертывание служб и конфигураций системы на множестве устройств.
- Trusted Platform Management 2.0. Модуль для обнаружения проникновения, проверяющий наличие следов взлома во время запуска системы. Обеспечивает надежное хранение паролей, сертификатов и ключей шифрования для аутентификации благодаря интегрированному модулю.
- Для входа в систему устройство оснащено датчиком отпечатка пальца и Windows Hello и другими функциями безопасности Windows 10, что увеличивает уровень защиты.
Итог
Acer ENDURO N7 — флагман среди ноутбуков для работы в экстремальных условиях. Он предлагает повышенные уровни защиты корпуса от внешних воздействий при более эргономичном корпусе, чем у конкурентов.
Он компактнее большинства «неубивашек», клавиатурой и тачпадом удобно пользоваться даже в перчатках, а в руке ноутбук надежно фиксируется с помощью рукоятки. Стоит устройство 318 090 руб. В минимальной комплектации. Благодаря надежности и удобству он ее полностью окупает.
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