

Большинство ноутбуков ограничены условиями применения. Допустимая температура пользования классического лэптопа — от +10 до +35 °C, при иных значениях рекомендуется полностью отключать их и держать их как можно меньше в этих условиях. Иначе из строя выходят матрицы, аккумуляторы, повышается хрупкость мелких компонентов, вроде антенн и шлейфов. Корпуса их также хрупкие. Любое падение может привести к обращению в сервисный центр.



Но в ряде сценариев прочность и выносливость ноутбука необходима. Промышленные предприятия, склады, работа на открытом воздухе при морозе или во время песчаной бури — в этих случаях как никогда быть уверенным в надежности рабочего инструмента. Решение — «защищенные» ноутбуки. Один из таких — Acer ENDURO N7. Он предлагает дизайн дипломата и неубиваемый корпус.



Защищенный корпус

























Клавиатура ноутбука идеально подходит для работы в экстремальных условиях. Ход клавиш глубокий, как у игровых ноутбуков. Это позволяет комфортно набирать текст даже в перчатках. В плане расположения клавиш она обычная. Отметить можно два момента — это наличие цифрового блока и раздельные клавиши стрелок.



Разъемы следующие: HDMI, четыре штуки USB Type-A, для SD-карт и два Ethernet (RJ-45) порта. Также тут есть слот для SSD-диска. Чтобы его вставить, нужно отвинтить два винтика и щелкнуть переключателем на нижней крышке. После этого можно заменить SSD. Внутри лэптопа есть место и для HDD.

Защита от взлома









Целостность хранимых данных не менее важна, чем корпус. Acer ENDURO N7 также предлагает повышенную защиту от утечки информации. Основных момента три:



Acer Enduro Manageability Suite (AEMS). AEMS. Защищает устройство и ускоряет развертывание служб и конфигураций системы на множестве устройств.

Trusted Platform Management 2.0. Модуль для обнаружения проникновения, проверяющий наличие следов взлома во время запуска системы. Обеспечивает надежное хранение паролей, сертификатов и ключей шифрования для аутентификации благодаря интегрированному модулю.

Для входа в систему устройство оснащено датчиком отпечатка пальца и Windows Hello и другими функциями безопасности Windows 10, что увеличивает уровень защиты.

Итог







Acer ENDURO N7 — флагман среди ноутбуков для работы в экстремальных условиях. Он предлагает повышенные уровни защиты корпуса от внешних воздействий при более эргономичном корпусе, чем у конкурентов.



Он компактнее большинства «неубивашек», клавиатурой и тачпадом удобно пользоваться даже в перчатках, а в руке ноутбук надежно фиксируется с помощью рукоятки. Клавиатура ноутбука идеально подходит для работы в экстремальных условиях. Ход клавиш глубокий, как у игровых ноутбуков. Это позволяет комфортно набирать текст даже в перчатках. В плане расположения клавиш она обычная. Отметить можно два момента — это наличие цифрового блока и раздельные клавиши стрелок.Разъемы следующие: HDMI, четыре штуки USB Type-A, для SD-карт и два Ethernet (RJ-45) порта. Также тут есть слот для SSD-диска. Чтобы его вставить, нужно отвинтить два винтика и щелкнуть переключателем на нижней крышке. После этого можно заменить SSD. Внутри лэптопа есть место и для HDD.Целостность хранимых данных не менее важна, чем корпус. Acer ENDURO N7 также предлагает повышенную защиту от утечки информации. Основных момента три:Acer ENDURO N7 — флагман среди ноутбуков для работы в экстремальных условиях. Он предлагает повышенные уровни защиты корпуса от внешних воздействий при более эргономичном корпусе, чем у конкурентов.Он компактнее большинства «неубивашек», клавиатурой и тачпадом удобно пользоваться даже в перчатках, а в руке ноутбук надежно фиксируется с помощью рукоятки. Стоит устройство 318 090 руб . В минимальной комплектации. Благодаря надежности и удобству он ее полностью окупает.







Acer ENDURO N7 удивляет внешне. Он выполнен как дипломат — в области под тачпадом даже размещена рукоять. Корпус толстый относительно классических ноутбуков и компактный на фоне прямых конкурентов — 39 мм, притом что стандартное значение у классических ноутбуков — 15 мм, а у защищенных — от 50 мм.Все это добавлено для большей выносливости корпуса. Acer ENDURO N7 защищен по военному стандарту MIL-STD 810G. Диапазон рабочих температур этого ноутбука — от -21 до +60°C, притом что у среднестатистического он в разы уже — от +10 до 35 °C.Прочность корпуса также значительно выше среднестатистического ноутбука. Он выдерживает падения с высоты до 1,22 м, притом что стандартное значение вдвое меньше — до 70 см. От воды и пыли ноутбук защищен по стандарту IP65. Он вынослив к водяным струям с низким напором в любом направлении.Корпус ноутбука выполнен так, чтобы он получил минимум урона при самых жестких воздействиях. Под рукояткой видна защелка. Она фиксирует экран в закрытом состоянии. Так, ноутбук не раскроется даже при падении, и дисплей останется в сохранности.По углам размещены защитные бамперы, гарантирующие, что ноутбук переживет падения. Разъемы защищены резиновыми заглушками, чтобы обеспечить герметичность. Зазора между панелями нет, у воды, земли и песка не будет доступа к экрану.Корпус выполнен из металла и специального ударопоглощающего пластика. На углах расположены усиленные прорезиненные бамперы. Винты, которыми они прикручены к корпусу, легкодоступны. Это позволяет легко заменить их в случае повреждения.Дисплей ENDURO N7 разработан так, чтобы им было удобно пользоваться при высокой освещенности. Главный параметр — яркость 700 нит, притом что самое распространенное значение — 400 нит. Он повышает видимость при ярком освещении в помещении и на открытых пространствах. Диагональ экрана ноутбука — 14 дюймов, разрешение — Full HD.В ноутбук стоит четырехъядерный процессор Intel Core i5 8-го поколения. Он обеспечивает стабильной работой в режиме многозадачности — ноутбук быстро обрабатывает данные, если на нем одновременно открыт браузер с Google Doc или онлайн-таблицей Excell и мессенджер с потоком сообщений.Инженеры поработали над автономностью. В ноутбук стоят два аккумулятора — встроенный и с возможностью «горячей замены». Второй позволяет работать устройству до 10 часов без замены. Такая конструкция дает возможность использовать устройство в течение нескольких смен без необходимости выключения. Встроенная батарея имеет небольшую емкость и позволяет проработать 35-60 минут. Ее назначение – это обеспечение возможности горячей замены съемной батареи.