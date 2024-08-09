В России перестал работать мессенджер Signal

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Пользователи Signal в разных городах России сообщают о недоступности этого мессенджера. Жалобы появились сегодня и фиксируются различными сервисами, которые фиксируют такую активность.О блокировке Signal в России официально не сообщалось, но пользователи подозревают, что это именно она, поскольку в других странах мессенджер работает без проблем. Не исключено, что российские операторы связи начали блокировать Signal по требованию Роскомнадзора, но также есть вероятность, что разработчики Signal исключили от своего сервиса российские IP-адреса.Signal — один из главных конкурентов Telegram. Он особенно популярен среди пользователей, предпочитающих конфиденциальное общение, поскольку шифрует переписку по умолчанию, а не только в определённых чатах.