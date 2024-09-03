В России поменялись правила пользования сотовой связью

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В сентябре вступили в силу поправки в федеральный закон «О связи» и утверждённые Правительством РФ «Правила оказания услуг телефонной связи». В документы внесено несколько важных изменений и уточнений.Заключить договор с мобильным оператором можно через «Госуслуги». Там же можно подать заявку на переход от одного оператора к другому с сохранением номера.Оператор вправе в одностороннеим порядке расторгнуть договор и отнять номер, если абонент в течение 90 дней не совершал платных действий.Гражданин РФ может иметь не более 20 SIM-карт, иностранный гражданин в РФ не более 10 SIM-карт. При попытке подключить новый номер за пределами этого лимита оператор обязан отказать в заключении договора.Операторы могут вносить изменения в тариф, но обязаны оповещать абонентов, в том числе о подключении платных услуг. Если абонент не выразил согласие на подключение дополнительной услуги, подключать её запрещено.