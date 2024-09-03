В России поменялись правила пользования сотовой связью

Александр


В сентябре вступили в силу поправки в федеральный закон «О связи» и утверждённые Правительством РФ «Правила оказания услуг телефонной связи». В документы внесено несколько важных изменений и уточнений.

Заключить договор с мобильным оператором можно через «Госуслуги». Там же можно подать заявку на переход от одного оператора к другому с сохранением номера.

Оператор вправе в одностороннеим порядке расторгнуть договор и отнять номер, если абонент в течение 90 дней не совершал платных действий.

Гражданин РФ может иметь не более 20 SIM-карт, иностранный гражданин в РФ не более 10 SIM-карт. При попытке подключить новый номер за пределами этого лимита оператор обязан отказать в заключении договора.

Операторы могут вносить изменения в тариф, но обязаны оповещать абонентов, в том числе о подключении  платных услуг. Если абонент не выразил согласие на подключение дополнительной услуги, подключать её запрещено.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Назван срок запуска цифрового рубля
YouTube на смартфонах начал сбоить
Власти поставили под жёсткий контроль блогеров, пользователей соцсетей и абонентов сотовых операторов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также