Stereo

Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал интервью Forbes о запуске приложения Stereo в России. Изначально оно стало доступно в Лос-Анджелесе, затем в Великобритании и Европе, а сейчас добралось до российской аудитории.

Сервис Stereo во многом похож на Clubhouse, но попасть в него можно без инвайта от существующего пользователя. Stereo позволяет проводить тематические эфиры, к которым слушатели могут присоединяться в режиме реального времени. В отличие от Clubhouse, записи этих эфиров сохраняются и доступны в записи для прослушивания в любое время после окончания вещания. 

Из описания приложения Stereo:

В отличие от заранее записанных подкастов, все разговоры в Stereo ведутся в прямом эфире, поэтому ваша аудитория не просто слушает — они являются активными участниками шоу. Слушатели могут подбадривать вас: отправлять звуковые сообщения или даже стоять в очереди, чтобы стать вашим следующим гостем. Наша умная система постоянно отслеживает и определяет самые интересные шоу и направляет их на более широкую аудиторию и лучшие авторы быстро наращивают свою фан-базу, поднимаются на вершину нашей таблицы лидеров.
Stereo

Кроме того, стримеры смогут зарабатывать деньги в Stereo, получая донаты от слушателей и собеседников. Сейчас сервис не берёт комиссию с переводов, а в дальнейшем будет монетизироваться именно таким способом.

Этой весной будет запущен ещё один клон Clubhouse — сервис Voice, основанный выходцами из России. Точно так же, как Stereo, он позволит авторам контента зарабатывать (но помимо разовых донатов будут реализованы подписки с ежемесячной оплатой), а кроме звукового вещания будут предусмотрены видеостримы.

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