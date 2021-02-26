



Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал интервью Forbes о запуске приложения Stereo в России. Изначально оно стало доступно в Лос-Анджелесе, затем в Великобритании и Европе, а сейчас добралось до российской аудитории.



Сервис Stereo во многом похож на Clubhouse, но попасть в него можно без инвайта от существующего пользователя. Stereo позволяет проводить тематические эфиры, к которым слушатели могут присоединяться в режиме реального времени. В отличие от Clubhouse, записи этих эфиров сохраняются и доступны в записи для прослушивания в любое время после окончания вещания.



Из описания приложения Stereo:





В отличие от заранее записанных подкастов, все разговоры в Stereo ведутся в прямом эфире, поэтому ваша аудитория не просто слушает — они являются активными участниками шоу. Слушатели могут подбадривать вас: отправлять звуковые сообщения или даже стоять в очереди, чтобы стать вашим следующим гостем. Наша умная система постоянно отслеживает и определяет самые интересные шоу и направляет их на более широкую аудиторию и лучшие авторы быстро наращивают свою фан-базу, поднимаются на вершину нашей таблицы лидеров.

Кроме того, стримеры смогут зарабатывать деньги в Stereo, получая донаты от слушателей и собеседников. Сейчас сервис не берёт комиссию с переводов, а в дальнейшем будет монетизироваться именно таким способом.Этой весной будет запущен ещё один клон Clubhouse — сервис Voice, основанный выходцами из России. Точно так же, как Stereo, он позволит авторам контента зарабатывать (но помимо разовых донатов будут реализованы подписки с ежемесячной оплатой), а кроме звукового вещания будут предусмотрены видеостримы.

Скачать для iPhone





