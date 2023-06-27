В России появился аналог «Википедии» — сайт «Рувики»

Александр


АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» запустило бета-версию сайта «Рувики». Это проект, работающий примерно по такому же принципу, как «Википедия», но со своими особенностями.

В настоящий момент «Рувики» содержит почти 2 млн статей на русском языке, в том числе взятые с «Википедии». Составлять их помогали редакторы, пополнявшие русскоязычный сегмент «Википедии». В будущем к проекту будут привлечены профессиональные журналисты и обычные пользователи. Создать или отредактировать статью на «Рувики» сможет любой, но контент будет проходить тщательную проверку.



На главной странице выложены рекомендованные статью, интересные факты, а также перечислены события, которые случились в этот день в прошлом. Полноценный запуск «Рувики» состоится через несколько дней, а сейчас сайт работает с некоторыми ограничениями (например, обычным пользователям недоступно редактирование статей).
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Комментарии

John Doe
+662
John Doe
Такое впечатление, что у нас проблема с людьми, способными изобретать хорошие названия. То вкусно и точку беспомощно выдумают, теперь вот какую-то рувики.
Сегодня в 09:52
#
tellurian
+4880
tellurian John Doe
Мне нравится название РуВики.
Можно ещё «Вики российская версия», правда длинное название.
Сегодня в 09:58
#
Dmitriy
+563
Dmitriy
А без "Вики" никак? По русски-то не получается?
Сегодня в 10:06
#
Mers
+4439
Mers
Сначала не понял, что за «Рувики». После прочтения статьи оказалось «Ру Вики». Ну и название.
57 минут назад
#
+98
unfailingsky
Ну, что вы, есть же «Фиксики», а это их израильские родственники «Рувики».
36 минут назад
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