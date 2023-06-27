В России появился аналог «Википедии» — сайт «Рувики»
Александр Кузнецов —
АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» запустило бета-версию сайта «Рувики». Это проект, работающий примерно по такому же принципу, как «Википедия», но со своими особенностями.
В настоящий момент «Рувики» содержит почти 2 млн статей на русском языке, в том числе взятые с «Википедии». Составлять их помогали редакторы, пополнявшие русскоязычный сегмент «Википедии». В будущем к проекту будут привлечены профессиональные журналисты и обычные пользователи. Создать или отредактировать статью на «Рувики» сможет любой, но контент будет проходить тщательную проверку.
На главной странице выложены рекомендованные статью, интересные факты, а также перечислены события, которые случились в этот день в прошлом. Полноценный запуск «Рувики» состоится через несколько дней, а сейчас сайт работает с некоторыми ограничениями (например, обычным пользователям недоступно редактирование статей).
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+89
Рукипедия! 🧐
2 часа назад в 10:54
Ответить#
+98
Ну, что вы, есть же «Фиксики», а это их израильские родственники «Рувики».
36 минут назад
Ответить#