В России появится аналог «Системы быстрых платежей»

Как сообщают «Ивестия», «Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» (экс-«Тинькофф Банк») разрабатывают систему платежей, которая составит конкуренцию СБП. Её будут внедрять в магазинах и прочих торговых организациях.
Название этой системы пока неизвестно. Оплату нужно будет производить по QR-коду, то есть покупателю необходим смартфон с камерой, а наличие NFC-чипа не потребуется. После сканирования покупателя будет перебрасывать на страницу, где он может выбрать карту, с которой будут списаны средства за покупку.
Операции будут проходить через расчётные узлы банков-участников консорциума. При этом они сами смогут управлять тарифной сеткой и предоставлять определённые преимущества пользователям (например, повышенный кэшбэк).
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