В России придумали, как бороться с кражей фото в интернете

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«Представьте, что изображение — это большой шкаф с полками, заполненными книгами (пикселями) с разными цветными обложками, расположенными в хаотичном порядке. Алгоритм сортирует книги по яркости обложек от самых ярких к самым тусклым. Затем он встраивает в шкаф необходимый нам водяной знак. Логика его встраивания следующая: нужно поменять книги на центральной полке (среднечастотной области блока) так, чтобы яркость на одной половине полки стала больше или меньше яркости обложек в другой половине. Книги меняются местами в зависимости от того, встраиваем ли мы 0 либо 1. Изменения настолько незначительны, что человек их не заметит. Алгоритм же понимает, как изменилось расположение книг на центральной полке, и извлекает зашифрованную информацию.»

Для защиты изображений создали алгоритм, который меняет пиксели местами.Со слов НИУ ВШЭ, способ поможет авторам защитить свои работы от нелегального использования. В отличие от водяных знаков, которые легко удалить в фоторедакторе или при помощи нейросетей, созданную маркировку невооруженным глазом разглядеть не выйдет. Однако если потребуется подтвердить авторство, ее можно извлечь и использовать в качестве доказательства.Принцип создания невидимой защиты сотрудники описывают на примере книжной полки:Создатели нового алгоритма надеются, что разработка станет одной из основополагающих способов защиты авторства в интернете.