В России приятно подешевела Skoda Octavia

Фото: Skoda



Российские продавцы понемногу снижают ценник на популярные европейские авто китайской сборки. На этот раз подешевела «Шкода» в длинном кузове.



Речь идет об аналоге Octavia RS для китайского рынка, которая получила там приставку Pro. Данная версия отличается от обычной «Октавии» удлинённым кузовом и багажником. Автомобиль продается в Набережных Челнах и подешевел с 2 745 700 рублей до 2,6 млн. По словам продавца, в этот прайс уже входит утильсбор, а комплектация называется Honour Edition — в ней цифровая приборная панель, кожаный салон и мульти-руль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат и так далее.







Фото: Skoda



Более прокачанная версия Luxury Edition обойдется в 2,75 млн рублей — это самая низкая цена по стране, другие продавцы предлагают автомобиль от 3 млн рублей. Все версии Octavia Pro поставляются из Китая в РФ с 1,4-литровым бензиновым турбомотором и «роботом» DSG. Более прокачанная версия Luxury Edition обойдется в 2,75 млн рублей — это самая низкая цена по стране, другие продавцы предлагают автомобиль от 3 млн рублей. Все версии Octavia Pro поставляются из Китая в РФ с 1,4-литровым бензиновым турбомотором и «роботом» DSG.