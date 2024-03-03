Chery создала три кроссовера специально для России. Что с ценами?

Олег

Chery

Tiggo 4. Фото: Chery

Компания Chery раскрыла подробности трех внедорожников, созданных специально для российского рынка. О них написали в «Автоновостях дня».

Согласно источнику, речь идет о Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 9. Первый уже приехал в РФ и начал продаваться, а два других завезут в течение 2024 года.

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Фото: Chery
Tiggo 4. Фото: Chery

Chery Tiggo 4 в версии для России — это Tiggo 4 Pro, подвергшийся рестайлингу и получивший приставку 18 Years Edition в честь 18-летия присутствия марки Chery на российском рынке. В числе приятных нововведений: единая цифровая приборная панель, новые дефлекторы салона и переработанная центральная консоль. Ценник на него стартует с 1,97 млн рублей с учетом «специального предложения».

Фото: Chery
Tiggo 9. Фото: Chery

Tiggo 9. Фото: Chery
Tiggo 9. Фото: Chery

О Tiggo 7 практически нет информации, а вот Tiggo 9 уже раскрыт — это флагманский и самый большой внедорожник Chery. У него крупная решетка радиатора, выдвижные дверные ручки, а на самих дверях — пульт регулировки передних сидений. Мотор всего один, 2-литровый турбодизель на 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разумеется, опционально присутствует полноприводная версия. Ценник — от 4,3 до 5 млн рублей. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

Понт Эплович
–31
Понт Эплович
Мотор всего один, 2-литровый турбодизель на 261 л.с.
Прям специально для РФ :D
Сегодня в 15:34
#
Олег Воронин
+2291
Олег Воронин Понт Эплович
Да, с налогами странное решение. Обычно вендоры предусмотрительно душат мотор до 249 л.с. для РФ.
Сегодня в 18:03
#
tellurian
+1654
tellurian
Высокий надо на дембель будет 261л.с.*150₽. Страховка будет тоже дороже стоить.
Я про Москву.
Сегодня в 15:39
#
tellurian
+1654
tellurian tellurian
* налог на двигатель
Сегодня в 16:01
#
+86
Anatoly076
Да вот тоже прямо заинтересовало «для России!»? Может хотя бы с оцинковки кузовов начнут (для начала)? Полости научатся обрабатывать антикором (для зимы)! Двигателя ну хоть чуточку постараются вписать в концепцию «Российского законодательства» (кому он нужен с 261 лошадью?). А уж дисплеи и остальную требуху поставить в любую можно. Все тачки под Россию по налогу хотя бы на бумаге подогнаны под 149, 187 (до 199) и 249 л.с.
Сегодня в 15:40
#
–49
oskar
И только дизель.
Сегодня в 16:12
#
+17
BIV
Дизель для России ?)
Сегодня в 17:04
#
tellurian
+1654
tellurian BIV
Свыше 15 лет езжу на дизеле немецком. Всё хорошо.
Экономичный двигатель. Дизель хорошая.
Сегодня в 17:32
#
+17
BIV tellurian
Тут смотря от региона . Но точно не для севера . У многих знакомых дизельные автомобили. Как только зима наступает , многие мучаются с пуском в морозы . Хотя может это от качества топлива еще зависит .
Сегодня в 17:35
#
tellurian
+1654
tellurian BIV
Качество топлива, аккумулятор и другие причины. Какого возраста машина и что за дизель.
Сегодня в 17:37
#
+17
BIV tellurian
У одного шаран 2 литровый 6 года , потом тауран 8 года и астра начало 2000-х. Все тачки не смотря на возраст обслужены и в шикарном состоянии . Но топляк мёрзнет и всё) либо отогревать в гараже либо ждать потопления .
Сегодня в 17:40
#
tellurian
+1654
tellurian BIV
Вот и ответ. Мёрзнет топливо. Значит топливо не по погоде заливают или на заправке бодяжат. Надо изучить вопрос.
Сегодня в 17:42
#
+17
BIV tellurian
На заправках зимой пишут по типу зимний дизель , температура эксплуатации до -30 . Но по факту каша уже при — 25 )
Сегодня в 17:48
#
tellurian
+1654
tellurian BIV
Я это и имею ввиду. Надо или заливать добавку в дизель или искать другую и проверять паспорт.
Сегодня в 17:50
#
+17
BIV tellurian
Ну и последнее это цена , у нас 70 рублей за литр )
Сегодня в 17:54
#
tellurian
+1654
tellurian BIV
В Москве цена дизеля стала сильно выше бензина. Надо считать что выгоднее , зависит от пробега.
Сегодня в 18:16
#
Mers
+4938
Mers
Как по мне, лучше бензин. Еще можно и ГБО-4 установить, вообще замечательно будет)
час назад в 20:37
#
Tigrolik
+650
Tigrolik
Это не внедорожники.
21 минуту назад
#