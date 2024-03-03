Chery создала три кроссовера специально для России. Что с ценами?

Tiggo 4. Фото: Chery



Компания Chery раскрыла подробности трех внедорожников, созданных специально для российского рынка. О них написали в «Автоновостях дня».



Согласно источнику, речь идет о Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 9. Первый уже приехал в РФ и начал продаваться, а два других завезут в течение 2024 года.









Tiggo 4. Фото: Chery



Chery Tiggo 4 в версии для России — это Tiggo 4 Pro, подвергшийся рестайлингу и получивший приставку 18 Years Edition в честь 18-летия присутствия марки Chery на российском рынке. В числе приятных нововведений: единая цифровая приборная панель, новые дефлекторы салона и переработанная центральная консоль. Ценник на него стартует с 1,97 млн рублей с учетом «специального предложения».





Tiggo 9. Фото: Chery





Tiggo 9. Фото: Chery



О Tiggo 7 практически нет информации, а вот Tiggo 9 уже раскрыт — это флагманский и самый большой внедорожник Chery. У него крупная решетка радиатора, выдвижные дверные ручки, а на самих дверях — пульт регулировки передних сидений. Мотор всего один, 2-литровый турбодизель на 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разумеется, опционально присутствует полноприводная версия. Ценник — от 4,3 до 5 млн рублей. Chery Tiggo 4 в версии для России — это Tiggo 4 Pro, подвергшийся рестайлингу и получивший приставку 18 Years Edition в честь 18-летия присутствия марки Chery на российском рынке. В числе приятных нововведений: единая цифровая приборная панель, новые дефлекторы салона и переработанная центральная консоль. Ценник на него стартует с 1,97 млн рублей с учетом «специального предложения».О Tiggo 7 практически нет информации, а вот Tiggo 9 уже раскрыт — это флагманский и самый большой внедорожник Chery. У него крупная решетка радиатора, выдвижные дверные ручки, а на самих дверях — пульт регулировки передних сидений. Мотор всего один, 2-литровый турбодизель на 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разумеется, опционально присутствует полноприводная версия. Ценник — от 4,3 до 5 млн рублей.