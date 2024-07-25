В России разоблачили хитрый план «Райффайзен-банка». Так он уходит или нет?



Два крупных европейских банка тянут время, чтобы не уходить из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Ранее мы рассказывали о планах «Райффайзен-банка» по выходу из РФ и отделению российской части от головной. Проект предусматривает поэтапное снижение активности и отказ от новых проектов; к 2026 году объемы бизнеса «Райфа» должны сократиться на 65%. Похожую стратегию сейчас выбрал «Юникредит». Однако аналитики считают, что банки вовсе не хотят уходить и делают для этого всё возможное.





«Оба банка очень не хотят покидать Россию и всячески оттягивают срок своего ухода, надеясь на то, что мирные инициативы в ближайшее время приведут к окончанию активной стадии военных действий и изменению внешнеполитической ситуации РФ. Те планы, которые мы видим сейчас на бумаге,— планы в угоду европейским регуляторам. Но даже в них речь не идет о полном сворачивании бизнеса. Они предусматривают сохранение достаточного объема как кредитного портфеля, так и депозитной базы», — управляющий партнер ФГ “Дмитрий Донской” Дмитрий Курбатский.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены: оба банка будут всеми силами тянуть время в надежде, что политическая обстановка изменится и им разрешат продолжать работу в России. В противном случае свернуть бизнес можно было гораздо оперативнее: это показали другие компании, прекратившие свою работу в РФ.