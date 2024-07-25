В России разоблачили хитрый план «Райффайзен-банка». Так он уходит или нет?

Олег

Райф


Два крупных европейских банка тянут время, чтобы не уходить из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Ранее мы рассказывали о планах «Райффайзен-банка» по выходу из РФ и отделению российской части от головной. Проект предусматривает поэтапное снижение активности и отказ от новых проектов; к 2026 году объемы бизнеса «Райфа» должны сократиться на 65%. Похожую стратегию сейчас выбрал «Юникредит». Однако аналитики считают, что банки вовсе не хотят уходить и делают для этого всё возможное.

«Оба банка очень не хотят покидать Россию и всячески оттягивают срок своего ухода, надеясь на то, что мирные инициативы в ближайшее время приведут к окончанию активной стадии военных действий и изменению внешнеполитической ситуации РФ. Те планы, которые мы видим сейчас на бумаге,— планы в угоду европейским регуляторам. Но даже в них речь не идет о полном сворачивании бизнеса. Они предусматривают сохранение достаточного объема как кредитного портфеля, так и депозитной базы», — управляющий партнер ФГ “Дмитрий Донской” Дмитрий Курбатский. 

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены: оба банка будут всеми силами тянуть время в надежде, что политическая обстановка изменится и им разрешат продолжать работу в России. В противном случае свернуть бизнес можно было гораздо оперативнее: это показали другие компании, прекратившие свою работу в РФ. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+1595
tellurian
Молодцы. Они тут зарабатывают очень хорошие деньги.
Сегодня в 10:01
#
Dmitriy
+1061
Dmitriy
Интересно, куда идут их заработанные деньги? Вкладываются против РФ?
2 часа назад в 10:24
#
Вася Вотафаков
+5912
Вася Вотафаков Dmitriy
А налоги других банков куда вкладываются вас не смущает? Того же Сбера …
2 часа назад в 11:05
#
+4786
Carter_Mayers
Видимо, налоги X2 им платить тоже по приколу, как сделали для зарубежных компаний не столь давно.
2 часа назад в 10:29
#
+29
tree
«iGuides — один из крупнейших русскоязычных медиа о гаджетах, технологиях и играх.» — но частые новости про такси , банки и т.д — Хитрый план или ?
2 часа назад в 10:43
#
Олег Воронин
+2353
Олег Воронин tree
А разве сервис заказа такси в смартфоне и банк с мобильным приложением и банкоматами со встроенной ОС напрямую не связаны с современными технологиями?
час назад в 11:33
#
Вася Вотафаков
+5912
Вася Вотафаков
Я очень надеюсь 🙏 что Райф’у хватит сил и возможностей остаться в России. Прекрасный банк 🏦 с самыми прозрачными и понятными условиями работы. Для физика уж точно. Все чётко, понятно и прозрачно.
2 часа назад в 11:03
#
+45
Ovolf
Уйдёт, и правильно сделает.
час назад в 11:35
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