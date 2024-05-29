Начало конца «Райффайзен-банка» в РФ: сокращение переводов, запрет на открытие счетов

Российское отделение банка «Райффайзен» начало реализовывать поэтапный выход из страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее мы писали, что Евросоюз оказывает активное давление на австрийский Raiffeisen Bank International с целью заставить банк прекратить бизнес в России и его сотрудничество с российскими банками. В 2023 году банк сумел оказать сопротивление и остаться в РФ, но теперь вынужден отступить. Российский бизнес «Райфа» будет продан до конца 2024 года, а с июня начинают действовать некоторые ограничения для клиентов.
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Прежде всего, с 1 июня 2024 года российский «Райффайзен» перестанет открывать для новых и существующих клиентов накопительные счета и вклады «в связи со снижением спроса на них». По заявлению банка, открытые ранее счета и вклады продолжат действовать согласно договору, однако пролонгироваться они не будут.
Помимо этого, с 10 июня 2024 года клиенты «Райфа» больше не смогут совершать исходящие переводы в долларах «из-за изменений требований банков-корреспондентов, осуществляющих переводы». Транзакции, совершенные до 16:00 7 июня будут проведены по прежним условиям. При совершении долларового перевода с 1 июня через онлайн-банкинг будет действовать скидка в 50% на комиссию банка.
Будущее «Райффайзен-банка» в России пока до конца не определено. Есть вероятность, что бизнес будет продан российским предпринимателям, после чего банк либо переименуется и продолжит работу, либо сольется с одним из уже существующих.