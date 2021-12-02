Российская комиссия ГКРЧ рассмотрела заявку на предоставления частот 5G на территории РФ. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».
Согласно источнику, Госкомиссия по радиочастотам рассмотрела просьбу операторов мобильной связи и решила выделить для тестирования 5G полосу 4400-4990 МГц. Эти частоты получит ООО «Новые цифровые решения», в которое входят «Ростелеком», «Вымпелком» и «Мегафон». К слову, МТС к этому объединению не относится, однако представитель оператора сообщил, что собирается к нему присоединиться в ближайшее время.
Знаковость этого решения в том, что до сих пор частоты 4,4-4,99 ГГц использовались государственными структурами — ФСО, «Роскосмосом», «Росавиацией» и Министерством обороны. Однако полоса выделена операторам не полностью — «силовики» оставили за собой частоты 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц.
Разрешение выдано ООО «Новые цифровые решения» сроком на два года. Входящие в объединение операторы связи собираются организовать масштабное тестирование полос указанного спектра для строительства сетей 5G в России. Скорее всего, по результатам этого тестирования разрешение впоследствии будет выдано на более долгий срок. Развертывание сетей пятого поколения будет базироваться на оборудовании Huawei.
Одновременно с этим ГКРЧ отказала «Вымпелкому» в выделении частот 3,4-3,8 ГГц для тестирования 5G в метро города Москвы.
Ранее мы рассказали, что Apple подала в Госкомиссию по радиочастотам просьбу выделить частоты связи для работы чипа Ultra WideBand в России. Рассмотрение должно состояться до конца текущего года.
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Нужно много разных частот. Дали ещё чуть, уже хорошо.