5G


Российская комиссия ГКРЧ рассмотрела заявку на предоставления частот 5G на территории РФ. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Согласно источнику, Госкомиссия по радиочастотам рассмотрела просьбу операторов мобильной связи и решила выделить для тестирования 5G полосу 4400-4990 МГц. Эти частоты получит ООО «Новые цифровые решения», в которое входят «Ростелеком», «Вымпелком» и «Мегафон». К слову, МТС к этому объединению не относится, однако представитель оператора сообщил, что собирается к нему присоединиться в ближайшее время.

Знаковость этого решения в том, что до сих пор частоты 4,4-4,99 ГГц использовались государственными структурами — ФСО, «Роскосмосом», «Росавиацией» и Министерством обороны. Однако полоса выделена операторам не полностью — «силовики» оставили за собой частоты 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц.

Разрешение выдано ООО «Новые цифровые решения» сроком на два года. Входящие в объединение операторы связи собираются организовать масштабное тестирование полос указанного спектра для строительства сетей 5G в России. Скорее всего, по результатам этого тестирования разрешение впоследствии будет выдано на более долгий срок. Развертывание сетей пятого поколения будет базироваться на оборудовании Huawei.

Одновременно с этим ГКРЧ отказала «Вымпелкому» в выделении частот 3,4-3,8 ГГц для тестирования 5G в метро города Москвы.

Ранее мы рассказали, что Apple подала в Госкомиссию по радиочастотам просьбу выделить частоты связи для работы чипа Ultra WideBand в России. Рассмотрение должно состояться до конца текущего года.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Интерфакс Интерфакс

Ссылки по теме:

Илон Маск обещал Cybertruck, а выпустил вот это 🙈. Будете брать? Илон Маск обещал Cybertruck, а выпустил вот это 🙈. Будете брать?

Таких странных AirPods вы еще не видели! Хорошо, что Apple их не выпустила Таких странных AirPods вы еще не видели! Хорошо, что Apple их не выпустила

Безлимитного мобильного интернета в РФ больше не будет. Эльдар Муртазин гарантирует Безлимитного мобильного интернета в РФ больше не будет. Эльдар Муртазин гарантирует