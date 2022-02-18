

В первой половине февраля десятки компаний, продающих авто в России, подняли цены на них. Об этом сообщает профильный отечественный ресурс «Автостат».



Согласно источнику, с 1 по 15 февраля аналитики зафиксировали подорожание автомобилей 21 марки. В их число входят Hyundai, Kia, Geely, Subaru, Mazda и другие. Некоторые подняли ценник на весь модельный ряд, а другие — лишь на отдельные авто по своему усмотрению.



Например, концерн Kia-Hyundai увеличил стоимость всех своих автомобилей, продаваемых в России, на 0,8-4%; Mazda подняла прайс на 0,8-2,0%, Subary — на 1.7-2,9% и Cadillac — на 2,9-5,1%. Это может показаться незначительным увеличением, но в конкретных цифрах это может означать удорожание на сумму 30-60 тысяч за недорогих корейцев и до 270 рублей тысяч рублей в случае с более дорогими авто вроде Cadillac.



Частично подняли цены «китайцы» Geely и Changan — несколько моделей подорожали на 1-2,2%. Skoda увеличила прайс на самые популярные Rapid, Superb Combi, Kodiaq и Octavia — удорожание варьируется между 2,4 и 4,6%. Прибавка к цене в рублях составила примерно 60-90 тысяч в зависимости от комплектации.



В «марафоне цен» отметились также Volkswagen, Opel, Jeep, Lexus, Chevrolet и другие. Эксперты считают, что причиной повышения цен является январский провал курса рубля. Сейчас он возвращается к показателям декабря 2021 года, однако снижать цены, скорее всего, никто уже не станет.





