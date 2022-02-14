

Правительство РФ планирует пилотный запуск законопроекта по маркировке электроники, поставляемой в страну. Об этом сообщают в «Коммерсанте».



Речь идет об инициативе, которая в теории должна пресекать нелегальный ввоз электроники в РФ для продажи, а также ввести понятие утилизационного сбора для этой категории товаров. Впервые идея прозвучала в августе прошлого года. Маркировать предлагается мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы.



Экспериментальный старт законопроекта намечен на 1 марта 2022 года. Специально для него создадут информационную систему, которая будет единой базой всей ввозимой в страну электроники. К слову, подобная база для других категорий товаров была создана еще в 2017 году — тогда маркировке подверглись лекарства, табачные изделия, обувь и т.д.



Источник отмечает, что на момент начала эксперимента поставщики техники смогут поучаствовать в программе на добровольной основе. Эксперимент продлится до 31 января 2023 года; если он будет признан успешным, то маркировка электроники будет введена как обязательное условие ввоза.



Здесь стоит пояснить, что инициатива о маркировке может привести к повышению цен на электронику в РФ. Дело в том, что каждая марка имеет определенную стоимость, которую производители, скорее всего, захотят переложить на карманы россиян. Кроме того, законопроект вводит понятие «утилизационного сбора»; как можно понять из названия, он тоже представляет собой определенную денежную сумму, заложенную в цену товара.



Пока неизвестно, как именно будет рассчитываться утильсбор, но, если государство не перекроет его субсидиями (как в автопроме), то и это нововведение неизбежно приведет к удорожанию техники. Причем произойти это может прямо с 1 марта для тех устройств, производители которых согласились на участие в эксперименте.





