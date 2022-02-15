





Банк России считает, что предложенные Минфином ограничения для крипторынка не дадут положительных результатов и предлагают запретить любое развитие этой сферы.По мнению ЦБ, легализация криптовалют привлечет массовое финансирование в то, что по сути является финансовой пирамидой. Доступность цифровой валюты создаст «иллюзию государственной защиты», а в случае падения курса люди начнут требовать понесенные убытки из государственного бюджета. Создание условий для оборота «крипты» не устранит незаконные доходы «серого» рынка и пошатнет устоявшеюся финансовую систему в случае кризиса, если большое количество банков доверятся виртуальным деньгам. Майнинг не выгоден для России, потому что в процессе ничего не производится, а его рост связан с дешевой электроэнергией, избыточное потребление которой может сказаться на снабжении электричеством предприятий и жилых домов.Позиция Минфина заключается в легализации рынка криптовалют. Министерство предлагает выдавать лицензии криптобиржам, а владельцев криптокошельков подвергнуть строгой идентификации. Инвесторы будут делиться на квалифицированных, к которым будут применены более серьезные меры чем на привычном финансовом рынке и не квалифицированных, инвестиции которых не будут превышать 50 тысяч рублей. По мнению ведомства налоговый доход в случае легализации может составить от 10 до 15 миллиардов рублей в год.Сейчас ЦБ выступает категорически против «крипты» и не видит поводов для рассмотрения легализации предложенной Минфином.