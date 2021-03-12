Пандемия коронавируса и введение режима самоизоляции в большинстве стран мира, что послужило причиной увеличения нагрузки на сети операторов на 20-40 процентов и потребовало дополнительных затрат по увеличению ёмкости сетей и устранения аварий.

Финансовый кризис, повлёкший за собой волатильность курса национальных валют.

Продолжающиеся санкции США против Huawei и китайских компаний, что потребовало значительного увеличения инвестиций в развитие сетей и строительство 5G. Хоть ограничения в полную силу вступили лишь в нескольких странах, операторы минимизируют риски и стремятся заранее компенсировать будущие убытки через увеличение стоимости услуг связи.

Востребованность интернет-коммерции и сервисов, обеспечивающих возможность удалённой работы, в том числе видеоконференцсвязь и виртуальные рабочие места.

«Последовательный отказ от безлимитных тарифов как основы для продажи новых контрактов и подключения новых абонентов привёл к тому, что стоимость мобильного интернета в пересчёте на 1 гигабайт в России снизилась в полтора раза. При этом тарифы с безлимитным интернетом даже с учётом подорожания на 38 процентов стали самыми дешёвыми в мире», — прокомментировал руководитель Content Review Сергей Половников. — «Стоит отметить, что даже с учётом волатильности курса мировых валют, подорожание мобильных тарифов и в особенности тарифов с безлимитным интернетом стало общемировой тенденцией, которая останется с нами как минимум на весь посткоронавирусный период».







Информационно-аналитическое агентство Content Review подготовило итоги исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования анализировались тарифные предложения 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира, как пакетные с ограничением трафика, так и с безлимитным доступом.Средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 189,8 рубля, в России — 24,6 рубля (на конец 2019 года было 187 и 37,3 рубля соответственно). Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 4405,1 рубля, в России — 830 рублей (3181,8 и 602,5 рубля на конец 2019 года соответственно).Тарифы с безлимитным интернетом в большинстве стран мира переместились в премиальный сегмент, это обусловлено необходимостью монетизировать запуск сетей 5G. В большинстве стран предлагаются тарифы с высоким количеством трафика (от 40 до 150 гигабайт), что отчасти компенсирует отказ от тарифов с безлимитными интернетом. Рост среднего тарифа с безлимитным интернетом в России вызван переводом этой услуги в разряд опциональных, что позволяет операторам регулировать ее стоимость в отрыве от стоимости основного тарифа. Влияние также оказал режим самоизоляции, который спровоцировал высокую нагрузку на мобильную сеть в спальных районах и необходимость модернизации сетей.В 2020 году на стоимость услуг связи повлияли:Для расчёта стоимости гигабайта брались тарифы с включённым трафиком до 15 ГБ (в ряде стран до 20 ГБ), в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ на начало 2021 года. Список стран был сформирован в первом исследовании «Индекс гигабайта», выпущенном в 2016 году, на основе данных по размеру ВВП. Охваченную финансовым кризисом Венесуэлу в 2019 году заменила Румыния.