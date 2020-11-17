Государственная комиссия по радиочастотам ГКРЧ собирается отказать принадлежащим «МегаФону» и «Ростелекому» компаниям «Неоспринт» и Freshtel в выдаче оптимального диапазона частот, необходимого для тестирования сетей связи пятого поколения.
В 2017 и 2018 годах «МегаФон» и «Ростелеком» тестировали 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для крупных городов. Именно на эти частоты ориентируются производители телекоммуникационного оборудования и абонентских устройств, а также большая часть операторов сотовой связи.
ГКРЧ готова предоставить «МегаФону» и «Ростелекому» диапазон 4,8–4,99 ГГц, однако операторов это не устраивает. Они утверждают, что выбор оборудования, работающих с этими частотами, намного меньше, поэтому развёртывание таких сетей обойдётся намного дороже. В приграничных зонах этот диапазон вообще нельзя использовать, поскольку он применяется военными ведомствами стран, входящих в НАТО.
ГКРЧ отказывается в предоставлении операторам диапазона 3,4–3,8 ГГц по той причине, что он зарезервирован за российскими военными и спецслужбами. Использовать гражданское телекоммуникационное оборудование на этих частотах в России не разрешено. Впрочем, эксперты не исключают, что чиновники пойдут навстречу операторам и согласятся выделить для тестирования 5G небольшую полосу в зарезервированном диапазоне.
Известно, что «МегаФон» проводит тестирование 5G на опытных зонах в нескольких российских городах, в том числе в пригороде Санкт-Петербурга. Мощность оборудования настолько мала, что к передатчику можно подключиться только в помещении, где проводится тест, а на улице сигнал уже не ловит.
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Вы скатываетесь в желтую прессу)
Это ради того чтобы в коментах начался срач?
Или ради чего?)