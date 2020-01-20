Минэкономики предложило создать аналог GitHub. На работу будет выделено 2,1 миллиарда рублей, об этом сообщается в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект», который был разработан совместно со Сбербанком.



По словам издания «Коммерсантъ», идея российского аналога актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ» в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, утвержденной президентом РФ в октябре 2019 года. На данный момент проект еще не одобрен правительством.





«GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки», — Википедия.



Авторы проекта объясняют необходимость создания аналога риском отключения России от зарубежных хранилищ кода «из-за репутационных и санкционных рисков». Отечественный GitHub может появиться уже к 2021 году. В аналог планируется копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников.



Мнение экспертов по этому поводу разделилось. Одни полагают, что риски ограничения доступа существуют, поэтому создание российского репозитория имеет смысл для подстраховки. Другие считают, что российский аналог не будет востребован, пока имеется доступ к GitHub.





