В России создали приложение, распознающее язык жестов

«Для нейросетевой модели создан собственный датасет русского языка жестов, который собирался совместно с сурдопереводчиками, а также посредством скрининга обучающих видеоресурсов. Модуль распознавания работает по следующему принципу: нейросетевая модель получает кадр изображения с видеопотока, определяет ладонь и находит 21 контрольную точку. Затем вектор точек передается модели, обученной на собственном датасете, которая посредством выбора наибольшей вероятности определяет жест», — рассказывает руководитель проекта Екатерина Кулакова.

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Оно работает при помощи нейросети и поможет понять и научиться разговаривать на языке людей с нарушением слуха.Мобильное приложение разработали в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. В его основе лежит нейросеть, которая считывает жесты в реальном времени. Достаточно включить смартфон и навести рамку камеры на руки собеседника.Также есть обучающий режим для тех, кто в перспективе желает общаться языком жестов без помощи приложения. Обучение проводится на трехмерных изображениях кистей руки.По словам разработчиков, мобильное приложение по своим функциям объединило лучшие черты аналогов и имеет ранее неиспользуемые на российском рынке функциональные возможности, что делает его перспективным и уникальным.