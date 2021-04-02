



Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил ГИБДД создать специальное подразделение, которое будет мониторить соцсети и видеохостинги, анализируя то, что выкладывают автоблогеры. Это позволит выявлять лиц, которые систематически нарушают ПДД, и принимать к ним меры воздействия.



Лысаков заявил, что в российском законодательстве достаточно статей, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.





«Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих „художеств“: езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше — дело техники, как их поймать и наказать», — заявил Лысаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лысаков высказался после инцидента, который произошёл с известным блогером и пранкером Эдвардом Билом 1 апреля в Москве. Бил мчался на спорткаре Audi RS6 по Садовому кольцу с превышением скорости, выехал на встречку и врезался в автомобиль. Сам он остался цел, а женщина, которая находилась в другой машине, получила множественные травмы и переломы, сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Билу грозит заключение до двух лет, а если женщина умрёт, он может получить срок до 12 лет.На YouTube-канал Эдварда Била подписано более 4 миллионов человек, также он выкладывал контент в инстаграме. Он неоднократно хвастал, что гоняет по Москве со скоростью под 200 км/ч с поддельными номерами или без номеров. За автомобилем, в котором он попал в аварию, с начала года числилось более 400 штрафов за превышение скорости, однако в ГИБДД не знали, кому отправлять квитанции для оплаты штрафов.





