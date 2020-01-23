ФСБ заявила, что по требования Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал нидерландский почтовый сервис Startmail.com. С его адресов в Россию было направлено более тысячи сообщений о заложенных бомбах.



Ситуацию с ложными сообщениями о минировании в РФ длится с 28 ноября. Зачастую страдают различные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. По словам ФСБ, за этот период было получено более тысячи анонимных сообщений с угрозами. Служба отмечает, что ни одна угроза не подтвердилась.





«В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)», — Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — Роскомнадзор.



РКН отмечает, что представители Startmail не предоставили по запросу Москвы сведения о владельцах почтовых ящиков, с которых поступали угрозы. В то же время ведомство добавляет, что они уверены в добропорядочности владельцев заблокированного ресурса.



Регулятор рассчитывает на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, поскольку рассылка подобных сообщений создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и вызывала общественный резонанс.



Стоит отметить, что сообщения о ложных минированиях продолжают поступать. Пресс-служба судов Петербурга сообщает, что автор рассылки обещает продолжать до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев «не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX».





