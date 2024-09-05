В России впервые за долгое время подешевели смартфоны

Александр


Росстат отчитался о минусовой инфляции — правда, всего за неделю. С 27 августа по 2 сентября цены на товары в России снизились в среднем на 0,2%.

Сильнее всего подешевели перелёты и проживание в санаториях — минус 8,85 и 2,96% соответственно. Это объясняется сезонным снижением спроса из-за окончания летних отпусков.

Стали немного дешевле почти все овощи и некоторые фрукты (вероятно, из-за пика урожая и переполненности рынков и магазинов), средства гигиены, одежда и обувь. Кроме того, зафиксировано снижение цен на смартфоны (минус 1,2%) и электронную бытовую технику (минус 0,94%). По итогам года инфляция составит примерно 10%, при этом Минфин борется за то, чтобы она не превышала 4%.

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Комментарии

Dmitriy
+1133
Dmitriy
У Росстата уже видимо дефляция по отчетам? Такое, да...
час назад в 11:27
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