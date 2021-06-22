По данным «Коммерсанта», правительство РФ разрабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» и выделит на неё до 2029 года около 54 миллиардов рублей. В рамках этой программы будут разработаны технологии, позволяющие вживить в мозг человека чип, передающий информацию с внешних устройств, а также созданы аватары, управляемые человеком.
Средства на финансирование этой программы будут выделены из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Проект предусматривает создание интерфейса «человек — техника», который позволит управлять сложными системами по принципу аватара: робот сможет выполнять действия, которые обычно под силу только человеку. Благодаря этому, люди смогут дистанционно работать в недоступных им локациях, например, на высокой глубине, в космосе и местах с высокой радиацией. Также будут созданы интерфейсы, позволяющие роботам самостоятельно принимать решения и оценивать ситуацию в таких локациях без участия человека.
Нейроимпланты, встроенные в мозг человека, позволят слепым людям видеть, благодаря тому, что видеосигнал будет транслировать в зону зрительной коры. Сейчас таких технологии испытываются на животных. На полное восстановление зрительной активности рассчитывать не стоит, но люди хотя бы смогут видеть контуры объектов.
Эксперты считают, что у России есть преимущество перед другими странами в части развития нейроинтерфейсов, но очень низкий уровень финансирования исследовательской деятельности. Инициатива правительства позволит вывести эти технологии на новый уровень.
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Наверное, будет такой же успех, как база на Луне, или, чего мелочиться, как школьный планшет каждому, обещанный лет 5-8 назад и успешно профинансированный.