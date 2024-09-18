В России заработал сайт электронных повесток. Уклониться не выйдет

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Теперь электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв.Пока проверка Единого реестра воинского учета привязана к трем областям: Рязанской, Сахалинской и Республике Марий Эл. С этого года электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв. За неявку призывникам запретят выезжать из страны.Вход в Реестр повесток для военнообязанных осуществляется через подтвержденную учетку «Госуслуг».Спустя 7 дней после размещения в реестре, повестка считается врученной. С этого момента выезд из России для пользователя закрыт.• запрещено управлять транспортом;• запрещено регистрировать транспорт и недвижимость;• запрещено получать кредиты и займы;• запрещено регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.Все ограничения снимаются после явки в военкомат в течение сутокКроме информации о гражданине, состоящем на воинском учете, в реестре будут сведения: о направлении военкоматом повесток, об их получении, о явке или неявке по ним, в том числе о подтверждении уважительных причин неявки, о применении временных мер, направленных на обеспечение явки, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».Также в реестре будут содержаться сведения о применении мер административной и уголовной ответственности в отношении граждан в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», и об обжаловании отдельных решений, принимаемых в соответствии с этим законом.