В России заработал сайт электронных повесток. Уклониться не выйдет

Артем
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Фото: РИА Новости

Теперь электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв.

Пока проверка Единого реестра воинского учета привязана к трем областям: Рязанской, Сахалинской и Республике Марий Эл. С этого года электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв. За неявку призывникам запретят выезжать из страны.

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Вход в Реестр повесток для военнообязанных осуществляется через подтвержденную учетку «Госуслуг».

Спустя 7 дней после размещения в реестре, повестка считается врученной. С этого момента выезд из России для пользователя закрыт.

Что будет если не прийти в военкомат:

• запрещено управлять транспортом;
• запрещено регистрировать транспорт и недвижимость;
• запрещено получать кредиты и займы;
• запрещено регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Все ограничения снимаются после явки в военкомат в течение суток

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Кроме информации о гражданине, состоящем на воинском учете, в реестре будут сведения: о направлении военкоматом повесток, об их получении, о явке или неявке по ним, в том числе о подтверждении уважительных причин неявки, о применении временных мер, направленных на обеспечение явки, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

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Также в реестре будут содержаться сведения о применении мер административной и уголовной ответственности в отношении граждан в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», и об обжаловании отдельных решений, принимаемых в соответствии с этим законом.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

EDD
+398
EDD
Гребаный электронный концлагерь. Как же у них хорошо получается всё, что связано с блокировками, ограничениями, запретами.
Зы. Госуслуги — моё почтение.
2 часа назад в 13:41
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+2
nocommentsss
народ. ещё чуть чуть потерпеть и всё наладится
2 часа назад в 14:09
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Юра из МУРа
+259
Юра из МУРа
Вода дырочку всегда найдёт, как и лохматая рука денюшку)
час назад в 14:52
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