В сервис 2ГИС добавили нейросети

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Теперь в приложении доступны поиск по фото, альбомы по тематикам и краткое описание мест на основе отзывов.Нейросеть 2ГИС собственной разработки проанализировала фото компаний из сфер общепита, красоты, здоровья и гостеприимства и распределила их по тематическим фотоальбомам в карточках компаний.В общепите ИИ выделил альбомы «Еда и напитки», «Интерьер», «Вид снаружи», «Меню», «Атмосфера» и другие. В будущем будут доступны альбомы других компаний и сфер.В сервис добавили фото-поиск по ключевым словам о заведении. Например, если пользователь ищет блюдо, прямо на странице результатов поиска он увидит, как его подают в разных заведениях.Также благодаря нейросети формируются краткие описаниям мест, информацию о которых запрашивают в сервисе чаще всего. Их описание создается на основе отзывов.Информацию можно найти в карточках раздела «Люди говорят». Пока функция работает только для парков, общепита, гостиниц и баз отдыха, позже саммари будет отображаться и для других мест.