Сюжетные детали были обнаружили в файлах Modern Warfare после обновления 24 августа. Call of Duty: Black Ops Cold War, судя по описанию, будет прямым продолжением оригинальной Black Ops, которая вышла в 2010 году.Действие сиквела развернется во времена Холодной войны в начале 80-х. В ходе прохождения сюжетной кампании игрокам предстоит в роли элитного оперативника встретиться с историческими личностями и посетить Восточный Берлин, Вьетнам, Турция и даже штаб-квартиру КГБ. Главный антагонист по прозвищу Персей стремится нарушить мировой порядок и изменить ход истории. Помимо новых персонажей, нам предстоит встретиться с уже знакомыми, среди которых Вудс, Мейсон и Хадсон.В Call of Duty: Black Ops Cold War вернется зомби-режим, который в Modern Warfare (2019) заменяли спецоперациями. Если верить утечке, Activision выпустит игру в трех изданиях: стандартное, бандл cross-gen и ultimate.Издание cross-пут предполагает обновление игры под консоли следующего поколения. Ultimate содержит аналогичную возможность, а также наборы скинов для многопользовательского режима, транспорт, чертежи для оружия и боевой пропуск. Официальный анонс Call of Duty: Black Ops Cold War ожидается 26 августа в 20:30 по МСК.