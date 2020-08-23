





В ночь с 22 на 23 августа состоялось онлайн-мероприятие DC FanDome, в рамках которого представили первый трейлер «Бэтмена» от режиссера Мэтта Ривза. Помимо этого были анонсированы игры Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League.В новом фильме про Бэтмена главную роль исполнит Роберт Паттинсон, который уже давно перерос из сомнительного амплуа вампира из «Сумерек» и обзавелся серьезными ролями. Он также появится в новом фильме Кристофера Нолана «Довод», дата премьеры которого назначена на 3 сентября в России. Что касается нового фильма про Бэтмена, то его релиз в кинотеатрах намечен на 30 сентября 2021 года.Одним из основных анонсов DC FanDome стала игра Batman: Gotham Knights. В трейлере нам рассказывают о событиях после смерти Бэтмена. Над Готэмом нависает новая угроза и единственные, кто может спасти ситуацию — участники команды Брюса Уэйна, а именно Бэтгерл, Найтвинг, Редхуд и Робин. Разработкой игры занимается студия WB Monreal.Студия Rocksteady представила первый трейлер своего нового проекта, и это не новая игра из серии Batman: Arkham. Новинка получила название Suicide Squad: Kill the Justice League. Игру обещают выпустить в 2022 году на PlayStation 5, Xbox Series X и на PC.