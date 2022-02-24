Пользователи пожаловались в сети, что в Windows 11 никак не изменили порядок установки обновлений ПО, вопреки обещаниям. Об этом сообщается в зарубежном профильном ресурсе Windows Report.
Речь идет об обещании Microsoft ускорить обновления ПО. Ранее представители компании утверждали, что новая Windows 11 получила переработанную систему установки обновлений, благодаря чему пользователи даже не заметят установки больших апдейтов. Microsoft уточняла, что пакеты обновлений будут сжаты в несколько раз, а установка будет происходить в фоне, не нарушая работы компьютера.
Однако всё оказалось не так радужно. После распространения первого большого обновления для Windows 11 пользователи обнаружили, что никакой разницы с Windows 10 практически нет. Компьютер всё так же долго скачивает апдейт, после чего замораживает работу и устанавливает его очень долго. Самое неприятное заключается в том, что совершенно неизвестно, когда установка завершится — через 10 минут или через час. Всё это прямо противоречит более ранним обещаниям Microsoft.
Ранее мы сообщали, что Google готовится обновить свой Chrome, и некоторым этот апдейт не понравится.
Речь идет об обещании Microsoft ускорить обновления ПО. Ранее представители компании утверждали, что новая Windows 11 получила переработанную систему установки обновлений, благодаря чему пользователи даже не заметят установки больших апдейтов. Microsoft уточняла, что пакеты обновлений будут сжаты в несколько раз, а установка будет происходить в фоне, не нарушая работы компьютера.
Однако всё оказалось не так радужно. После распространения первого большого обновления для Windows 11 пользователи обнаружили, что никакой разницы с Windows 10 практически нет. Компьютер всё так же долго скачивает апдейт, после чего замораживает работу и устанавливает его очень долго. Самое неприятное заключается в том, что совершенно неизвестно, когда установка завершится — через 10 минут или через час. Всё это прямо противоречит более ранним обещаниям Microsoft.
Ранее мы сообщали, что Google готовится обновить свой Chrome, и некоторым этот апдейт не понравится.
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