В Steam теперь можно посмотреть персональную игровую статистку за 2023 год

Фархад
Стим

Компания Valve решила подвести индивидуальные итоги года для каждого пользователя Steam. Проверить свою активность можно на специальной странице сайта или в фирменном приложении.

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Из интересного: сведения о количестве запущенных и новых игр, полученные достижения, самая долгая игровая серия, рейтинг игр по количеству проведённого в них времени и диаграмма с любимыми жанрами.

Этой статистикой можно поделиться в социальных сетях или просто сохранить себе на память.
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Источник:
Steam
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Комментарии

AleX_another
+746
AleX_another
Нашёл только статистику. Где посмотреть на персональную статистку?))
час назад в 20:11
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