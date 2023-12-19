В Steam теперь можно посмотреть персональную игровую статистку за 2023 год

Компания Valve решила подвести индивидуальные итоги года для каждого пользователя Steam. Проверить свою активность можно на специальной странице сайта или в фирменном приложении.
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Из интересного: сведения о количестве запущенных и новых игр, полученные достижения, самая долгая игровая серия, рейтинг игр по количеству проведённого в них времени и диаграмма с любимыми жанрами.
Этой статистикой можно поделиться в социальных сетях или просто сохранить себе на память.