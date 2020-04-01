





В Татарстане, как и в десятках других регионов РФ, действует карантин на период пандемии COVID-19. Жителям республики для выхода из дома требуется получать по SMS специальный пропуск.Для получения пропуска необходимо отправить бесплатное SMS-сообщение на номер 2590 со словом РЕГИСТРАЦИЯ и указать свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, а также адрес фактического места проживания. В ответ пользователю приходит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер с указанием слова ЦЕЛЬ и целью выхода из дома. После этого на телефон приходит код, разрешающий выйти на улицу, и срок действия этого пропуска.Такие пропуска можно использовать для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения больницы или ветеринарной клиники, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, поездки на дачу, посещения почты или банка, доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам и оказания им помощи.Пропуск не требуется для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома, выноса мусора или обращения за экстренной медицинской помощью.Пропускной режим в скором времени начнёт действовать в Москве. Власти города разработали схему, по которой жителям будут выдаваться QR-коды, а перемещение людей будет контролироваться по геолокации телефонов, камерам наблюдения и покупкам в магазинах.