В бета-версии мессенджера Telegram появилась функция, которая позволяет создавать настраиваемые вкладки для чатов. С её помощью можно будет разделить каналы и чаты. Ранее эта функция была добавлена в приложении для macOS.Для того чтобы получить доступ к вкладкам нужно удерживать кнопку «Чаты». После этого откроется раздел создания различных фильтров, позволяющих разделить различные типы разговоров, каналов и ботов.Ожидается, что новая возможность появится в публичной версии мессенджера уже скоро, поскольку прошло не так много времени между добавлением вкладок в бета-версии приложения для macOS и реализацией функции в программе для Mac App Store.