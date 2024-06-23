В Telegram на Android и iOS появилось несколько новых функций

В историях появились стикеры под ссылки — подписчики Telegram Premium могут добавить в историю до 3 стикеров с гиперссылками и задать для каждого из них параметры предпросмотра, а также указать текст;

Поиск историй по хэштегам — юзеры могут искать публичные истории, в описании которых есть заданный хэштег. Для этого нужно нажать на хэштег в одной из таких историй или в любом чате;

Поиск историй по геолокации — работает при нажатии на стикер геолокации в любой истории;

Баланс ботов — владельцы могут видеть информацию о количестве валюты Telegram Stars на балансе бота и транзакциях. Баланс можно найти в профиле бота, если он активен;

Меню действий для ссылок — при долгом нажатии на ссылку приложение будет отображать меню с предложениями открыть ссылку в браузере, скопировать её в буфер обмена или запустить в режиме Instant View.

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Разработчики мессенджера Telegram выпустили июньское обновление приложения для платформ Android и iOS. В нём появилось несколько новых функций, предназначенных как для обычных пользователей, так и для администраторов каналов.Вот список нововведений в версии Telegram 10.14:Скачать новую версию Telegram можно в App Store или Google Play.