В Telegram на Android и iOS появилось несколько новых функций

Фархад
Telegram

Разработчики мессенджера Telegram выпустили июньское обновление приложения для платформ Android и iOS. В нём появилось несколько новых функций, предназначенных как для обычных пользователей, так и для администраторов каналов.

Вот список нововведений в версии Telegram 10.14:

  • В историях появились стикеры под ссылки — подписчики Telegram Premium могут добавить в историю до 3 стикеров с гиперссылками и задать для каждого из них параметры предпросмотра, а также указать текст;
  • Поиск историй по хэштегам — юзеры могут искать публичные истории, в описании которых есть заданный хэштег. Для этого нужно нажать на хэштег в одной из таких историй или в любом чате; 
  • Поиск историй по геолокации — работает при нажатии на стикер геолокации в любой истории; 
  • Баланс ботов — владельцы могут видеть информацию о количестве валюты Telegram Stars на балансе бота и транзакциях. Баланс можно найти в профиле бота, если он активен;
  • Меню действий для ссылок — при долгом нажатии на ссылку приложение будет отображать меню с предложениями открыть ссылку в браузере, скопировать её в буфер обмена или запустить в режиме Instant View.


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