В Telegram появился сервис знакомств, в котором можно зарабатывать криптовалюту

Александр


Разработчик Владимир Махов запустил в Telegram мини-приложение — TON Dating. Это сервис знакомств с очень строгой системой верификации аккаунтов и возможностью зарабатывать криптовалюту.

Регистрация в TON Dating для девушек бесплатная, а мужчинам придётся расплачиваться виртуальной валютой Stars — в месяц просят 2500 звёзд, что эквивалентно 5700 рублям. Время, проведённое в сервисе, можно монетизировать по аналогии с майнингом, кроме того, есть возможность получать вознаграждение криптовалютой Toncoin за лайки, мэтчи и приглашения друзей. Монеты можно выводить в собственный кошелёк.

TON Dating работает в блокчейн-сети TON, а система верификации аккаунтов примерно такая же серьёзная, как в банках, что должно отсекать регистрацию ботов и сомнительных личностей. За первые два месяца работы TON Dating модерацию прошли лишь 3% заявок.

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