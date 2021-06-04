





Разработчики Telegram добавили в групповые чаты поддержку видеосвязи. Любой участник такого чата может запустить трансляцию с камеры своего устройства или транслировать изображение с экрана.В настоящее время групповые звонки и видеотрансляции работают только в группах. В дальнейшем их поддержка будет добавлена в другие виды чатов.Эта функция проходит открытое тестирование и доступна в свежих бета-версиях Telegram для Android и macOS, а также в неофициальном клиенте Unigram для macOS. После непродолжительного теста она появится в стабильных сборках Telegram на всех поддерживаемых платформах.