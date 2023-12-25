Пользователи Telegram в ярости: мессенджер списывает деньги за Premium, а подписку не дает

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В сети увеличивается количество жалоб на Telegram Premium. Об этом пишет TGInfo.



Согласно источнику, со вчерашнего дня пользователи Telegram сталкиваются с проблемой при отправке Premium в качестве подарка. Оплата успешно списывается с карты, однако сама подписка просто не доходит до адресата. Чаще всего возмущенные фанаты жалуются на проблемы с ботом @premiumbot, но есть аналогичные случаи при оплате через App Store.







Причины такого поведения Telegram пока неизвестны. Ни мессенджер, ни Дуров не комментировали проблемы. Всё выглядит, как обман, но едва ли команда Telegram стала бы настолько открыто воровать деньги и губить свою репутацию. Скорее всего, виноват сбой сервера, но как скоро его устранят и проведутся ли подвисшие сделки до конца — непонятно. До выяснения всех деталей лучше повременить с оплатой Premium, особенно в подарок.