Пользователи Telegram в ярости: мессенджер списывает деньги за Premium, а подписку не дает

Олег

Дуров

Фото: meme-arsenal

В сети увеличивается количество жалоб на Telegram Premium. Об этом пишет TGInfo.

Согласно источнику, со вчерашнего дня пользователи Telegram сталкиваются с проблемой при отправке Premium в качестве подарка. Оплата успешно списывается с карты, однако сама подписка просто не доходит до адресата. Чаще всего возмущенные фанаты жалуются на проблемы с ботом @premiumbot, но есть аналогичные случаи при оплате через App Store.

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Причины такого поведения Telegram пока неизвестны. Ни мессенджер, ни Дуров не комментировали проблемы. Всё выглядит, как обман, но едва ли команда Telegram стала бы настолько открыто воровать деньги и губить свою репутацию. Скорее всего, виноват сбой сервера, но как скоро его устранят и проведутся ли подвисшие сделки до конца — непонятно. До выяснения всех деталей лучше повременить с оплатой Premium, особенно в подарок. 

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Источник:
TGInfo
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