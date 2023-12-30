Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками

Фото: meme-arsenal
Пользователи Telegram жалуются на сбои в системе оплаты подписки Premium. Об этом пишет TGInfo.
Согласно источнику, трудности возникают при попытке подарить подписку другому пользователю. Ранее неполадки уже возникали: система успешно забирала деньги за Premium, но саму подписку не присылала. На этот раз сбой отличается.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Теперь пользователь даже не может оплатить Telegram Premium при оформлении подарка. Сначала происходит долгая загрузка, а потом система выдает ошибку PROVIDER_ACCOUNT_TIMEOUT. С чем связан сбой, пока неясно, но Павел Дуров явно потеряет на нём немало средств, ведь конец декабря — это как раз время подарков.