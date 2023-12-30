Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками

Олег

Дуров
Фото: meme-arsenal


Пользователи Telegram жалуются на сбои в системе оплаты подписки Premium. Об этом пишет TGInfo.

Согласно источнику, трудности возникают при попытке подарить подписку другому пользователю. Ранее неполадки уже возникали: система успешно забирала деньги за Premium, но саму подписку не присылала. На этот раз сбой отличается.

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Теперь пользователь даже не может оплатить Telegram Premium при оформлении подарка. Сначала происходит долгая загрузка, а потом система выдает ошибку PROVIDER_ACCOUNT_TIMEOUT. С чем связан сбой, пока неясно, но Павел Дуров явно потеряет на нём немало средств, ведь конец декабря — это как раз время подарков. 

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Источник:
TGInfo
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