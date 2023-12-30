Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками

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Пользователи Telegram жалуются на сбои в системе оплаты подписки Premium. Об этом пишет TGInfo.



Согласно источнику, трудности возникают при попытке подарить подписку другому пользователю. Ранее



Пользователи Telegram жалуются на сбои в системе оплаты подписки Premium. Об этом пишет TGInfo.Согласно источнику, трудности возникают при попытке подарить подписку другому пользователю. Ранее неполадки уже возникали : система успешно забирала деньги за Premium, но саму подписку не присылала. На этот раз сбой отличается.



Теперь пользователь даже не может оплатить Telegram Premium при оформлении подарка. Сначала происходит долгая загрузка, а потом система выдает ошибку PROVIDER_ACCOUNT_TIMEOUT. С чем связан сбой, пока неясно, но Павел Дуров явно потеряет на нём немало средств, ведь конец декабря — это как раз время подарков.

