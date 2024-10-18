В Telegram появится одна из самых крутых возможностей YouTube

Телеграм-канал tginfo обнаружил в свежей бета-версии Telegram интересное нововведение. Мессенджер позволяет выбрать качество при загрузке и воспроизведении некоторых видео.
Такая опция есть только у файлов, которые прошли перекодирование серверами Telegram и получили поддержку протокола HLS. Помимо прочего, он позволяет автоматически менять качество видео в зависимости от скорости и стабильности интернет-соединения. В настройке воспроизведения несколько опций с разными разрешениями. Также можно выбрать исходное качество.
Подобная фича имеется в YouTube. Видеохостинг подстраивается под скорость интернета у пользователя и в зависимости от этого меняет разрешение видео. При желании можно выбрать более низкое или более высокое качество.
Недавно Telegram объявил конкурс на создание нового видеоплеера для iOS-версии приложения. Это может свидетельствовать о том, что разработчики планируют сделать мессенджер конкурентом «Ютубу».
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