У пользователей из России и Европы частично перестал работать Telegram. Они жалуются на проблемы с подключением, не приходят и не отправляются сообщения, а в каналах не загружается ни текcтовый контент, ни медиафайлы.
Судя по карте сбоев на DownDetector, жалобы на работу Telegram поступают в основном из Европы и европейской части России. В остальных регионах планеты мессенджер работает нормально.
С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно. Скорее всего, команда Telegram уже работает над их устранением.
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