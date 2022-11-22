В топ App Store выбилось приложение Gas. Оно популярнее, чем TikTok и Telegram





На верхних позициях раздела соцсетей в американском App Store появилось приложение Gas. И это несмотря на то, что оно доступно только в США и даже не во всех штатах.



По количеству установок Gas обходит всех именитых конкурентов, в том числе TikTok, Telegram и Discord. Судя по статистике, каждый час его устанавливают в среднем 30 тысяч новых пользователей. На Android этого приложения нет, в настоящее время оно является эксклюзивом для iPhone и iPad.



Главная аудитория Gas — школьники средних и старших классов. После установки приложения пользователю нужно указать штат и город, где он проживает, а затем выбрать школу и класс. После этого он (или она) может оставлять анонимные комплименты своим одноклассникам. Для этого надо проходить опрос и отвечать на такие вопросы, как «у кого самая лучшая причёска?» или «у кого самая милая улыбка», указывая своих одноклассников. Школьник, которого чаще других выбирают остальные, получает «огоньки».







Gas нельзя назвать приложением для знакомств (поскольку пользователи и так знакомы друг с другом). С его помощью ребёнок может узнать, нравится ли он сверстникам, а также наладить контакт с теми, кто проявляет к нему симпатию, хотя и молчит об этом в реальной жизни.



В Gas предусмотрена платная подписка — 6 долларов в неделю. Она позволяет пользователю узнать, кто похвалил его в опросах. Общаться в этом приложении напрямую нельзя — так команда разработчиков ограждает детей от травли, оскорблений и приставаний со стороны завистников или ненавистников.



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