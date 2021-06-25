В iPadOS есть странное ограничение — приложения не могут расходовать более 5 ГБ оперативной памяти. Точнее, было — до выпуска свежей бета-версии операционной системы.
5-гигабайтное ограничение распространяется даже на топовые модели с 16 ГБ оперативной памяти, что не нравится ни пользователям, ни разработчикам. Это особенно актуально для моделей iPad Pro с процессором M1, которые многим заменяют ноутбуки — такой лимит им совершенно ни к чему.
Невозможность использовать всю доступную память неизбежно сказывается на удобстве, ведь в фоне работает гораздо меньше задач, чем могло бы. Кроме того, такого ограничения нет на Android, что является явным преимуществом.
Для iPhone эта проблема не столь существенна, ведь максимальный объём в топовых моделях смартфонов Apple составляет 6 ГБ, поэтому вполне логично выделять не более 5 ГБ приложениям, а остальное оставлять системным задачам.
Во вторых бета-версиях iOS 15 и iPadOS 15 это ограничение было ослаблено. В обновлённой документации для разработчиков указано на возможность использования в приложении функции, определяющей свободный объём оперативной памяти. Приложениям теперь позволено занимать под свои нужды более 5 ГБ (на все активно работающие задачи), но не известно, до какого предела. Вряд ли Apple позволит сторонним приложениям использовать всю память, ведь в этом случае производительность устройства может снизиться.
Хорошая новость в том, что пользователи после установки iPadOS 15 должны будут отчётливо заметить улучшение. Переключаться между приложениями можно будет намного быстрее, а поскольку они перестанут выгружаться из памяти, в фоне сможет работать больше приложений. Такая оптимизация пойдёт планшетам Apple только на пользу.
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